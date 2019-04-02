Hasan Özce Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BİNGÖL GENÇ belediye başkan adayı olan Hasan Özce isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİNGÖL GENÇ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hasan Özce isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BİNGÖL GENÇ adayı Hasan Özce kimdir? Bağımsız BİNGÖL GENÇ adayı Hasan Özce yüzde kaç oy aldı?

Hasan Özce Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BİNGÖL GENÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Özce GENÇ ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. GENÇ ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Hasan Özce adlı Bağımsız adayı toplamda 28 adet oy sayısına ulaştı.

BİNGÖL GENÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.