Hasan Öztürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA SELÇUKLU belediye başkan adayı olan Hasan Öztürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA SELÇUKLU ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Hasan Öztürk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA SELÇUKLU adayı Hasan Öztürk kimdir? BTP KONYA SELÇUKLU adayı Hasan Öztürk yüzde kaç oy aldı?

Hasan Öztürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA SELÇUKLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Öztürk SELÇUKLU ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. SELÇUKLU ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Hasan Öztürk adlı BTP adayı toplamda 901 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA SELÇUKLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.