Hasan Parlak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU ABANA belediye başkan adayı olan Hasan Parlak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU ABANA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hasan Parlak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU ABANA adayı Hasan Parlak kimdir? BTP KASTAMONU ABANA adayı Hasan Parlak yüzde kaç oy aldı?

Hasan Parlak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU ABANA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Parlak ABANA ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. ABANA ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Hasan Parlak adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU ABANA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.