Hasan Peçe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR belediye başkan adayı olan Hasan Peçe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hasan Peçe isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR adayı Hasan Peçe kimdir? BTP GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR adayı Hasan Peçe yüzde kaç oy aldı?

Hasan Peçe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Peçe ŞEBİNKARAHİSAR ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. ŞEBİNKARAHİSAR ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Hasan Peçe adlı BTP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.