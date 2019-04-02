Hasan Şahin Karacaoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Şahin Karacaoğlu oldu. Bağımsız adayı Hasan Şahin Karacaoğlu, GAZİANTEP büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? GAZİANTEP büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Şahin Karacaoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve GAZİANTEP büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Şahin Karacaoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte GAZİANTEP büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. GAZİANTEP aday yarışı ve GAZİANTEP seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

GAZİANTEP Seçim Bilgileri

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

GAZİANTEP büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

GAZİANTEP büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Şahin Karacaoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Şahin Karacaoğlu, GAZİANTEP yarışında % 0,11 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Hasan Şahin Karacaoğlu toplamda 974 adet oy sayısına ulaştı.

Hasan Şahin Karacaoğlu Kimdir?

Hasan Şahin Karacaoğlu, 1974 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Tüzel Mahallesinde dünyaya geldi. İlk okulu burada okuduktan sonra orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te Şehit Şahin Lisesi'nde tamamladı. KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra ailesiyle ticaret faaliyetlerini sürdürdü. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora eğitimi devam ediyor.

Hasan Şahin Karacaoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Gaziantep Belediye Başkan Adayı oldu.

Bağımsız GAZİANTEP büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.