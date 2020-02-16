Haberler » Güncel » Hasan Şaş'a 2 maç men - Haber

Hasan Şaş'a 2 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi.

16.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:50Hasan Şaş'a 2 maç men
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi. Şaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret etmesi sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş, aldığı ceza ile Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.
İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Hasan Şaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:11:27