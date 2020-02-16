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Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi. Böylelikle Şaş, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde ve soyunma odasında olamayacak.

16.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:31

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Şaş, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımla birlikte olamayacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
HASAN:Cırkef.fenerasyon.ersuna.nıye.vermedın
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TOP DÖRT KÖŞE:keşke gelseydi fenerbebahçe taraftarı onu çok güzel ve hakettiği şekilde ağırlardı gelmemesi fenerbahçenin aleyhine
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FB:Olmadı...sırf ona sövmek için yurtdışından gelcem ama o yok desene boşuna bilet aldım..bende Fadimeye yüklenirim
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ZİYAA:Çirkef Hasan Şaş, ne olacak. . . '' Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. '' Mustafa Kemal Atatürk.
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