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Hasan Şaş: "Ben gayet iyiyim"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, korona virüse yakalandığı iddialarını yalanlayarak, "Ben gayet iyiyim" dedi.

24.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:19
Hasan Şaş:
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, korona virüse yakalandığı iddialarını yalanlayarak, "Ben gayet iyiyim" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından deneyimli çalıştırıcının yardımcısı Hasan Şaş'tan da bir açıklamada geldi. Şaş, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

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