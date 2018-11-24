Hasan Şaş Çılgına Döndü!

<div>Ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar sebebiyle ceza alan ve maçı tribünden takip eden Hasan Şaş, hakem Hüseyin Göçek'in Konyaspor lehine çaldığı penaltı düdüğü sonrasında çok sinirlendi. </div> <div></div><div>Hakem Göçek, müsabakanın 88. dakikasında Serdar Aziz'in Skubic'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirirken, karşılaşmayı tribünden takip eden Şaş, bu karara büyük tepki gösterdi. </div> <div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>