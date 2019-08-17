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Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Şaş, Galatasaray'ın dün Denizlispor'a deplasmanda 2-0 yenildi maç sonrasında Necati Ateş ile birlikte Denizlispor taraftarları ile tartışma yaşamıştı.

17.08.2019 21:35
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

FATİH TERİM KOVULUNCA AYRILMIŞTI

Fatih Terim'in üçüncü döneminde yardımcı antrenörlüğe başlayan Şaş, Terim'in kovulmasının ardından görevinden ayrılmıştı. Yine Fatih Terim'le birlikte önceki sezonun yarısında Galatasaray'a dönen Şaş, dün Denizli'de Denizlispor taraftarıyla tartışma yaşamıştı.

Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Galatasarayıma, hocama ki adam gibi adam, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

DENİZLİSPOR TARAFTARI İLE TARTIŞMA YAŞADILAR

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor'un evinde Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Denizlisporlu bir grup taraftar ile Galatasaray antrenörleri Necati Ateş ve Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Protokol tribünün altındaki localarda yer alan Denizlisporlu taraftarların söz dalaşına girdiği iddia edilen Necati Ateş ve Hasan Şaş, taraftarlara karşılık verince tansiyon yükseldi.

"BAŞKANLARINI BOŞUNA DÖVMEMİŞLER"

Denizlispor taraftarları, Galatasaray'ın iki antrenörüne küfrederken, Necati Ateş küfürler nedeniyle polislere sitemde bulundu. Olayın büyümesi özel güvenlikler ve polisler sayesinde önlendi. Tribünden sahaya indirilerek oyuncuların sahaya çıktığı körükten soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçen Necati Ateş'in, el-kol hareketi yaparak, "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği iddia edildi.

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Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Instagram, Hasan Şaş, Spor

YORUMLAR (3)
SETTAR AYYILDIZ: her maçta olay her maçta kavga basketbol maçında bile bunlar var. yani özellikle hasan,sabri, bunun gibi sporla alakası olmayan dengesizler uzak durmayı bırak cehennemin dibine gitsinler. birde bunların ağası veya mafya mı kendini birşey sanan sözde hoca bozuntusu onunda gittiğini görürüz inş. gini
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KIL OLDUM ABİ: Yazık oldu tek başına gidiyor umarım arkası gelir üzüldüm artık kavgalarını çirkinlik lerini insanlar görmeyecek tabi ki terim onu aratmaz...
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BJK: ne faydan var bu kulübe. . . çirkefsin fenerli volkan gibi. . . birlikte çalışın
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