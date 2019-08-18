Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Hasan Şaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istifayı onaylamaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Fatih Terim ve Levent Şahin ile olan fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki hoca, "Üzülürken üzdüğüm kırılırken kırdığım herkesten özür dilerim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" notunu düştü.