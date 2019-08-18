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Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!

Dün sosyal medyadan istifa eden Hasan Şaş, "Üzülürken üzdüğüm kırılırken kırdığım herkesten özür dilerim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." diyerek görevine geri döndüğünü açıkladı.

18.08.2019 14:36
Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Hasan Şaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istifayı onaylamaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Fatih Terim ve Levent Şahin ile olan fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki hoca, "Üzülürken üzdüğüm kırılırken kırdığım herkesten özür dilerim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" notunu düştü.

Fatih Terim, Hasan ŞaşFatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndü!

Galatasaray, Instagram, Hasan Şaş, Spor

YORUMLAR (8)
ŞANLI FENER: Keser döner sap döner gün olur bütün cincon döner. Puhuhaha
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GS: cimbomun bel kemiği avrupanın aslanı hasan şaş
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VOLKAN: laf ağızdan bi kere çıkar ok gibidir yaydan çıktımı geri dönüşü yoktur belliki senin lafın malum yerden çıkmış o yüzden bin kere düşün bir kere konuş ama sende haklısın coğrafyamızda senin gibileri sebil
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SETTAR AYYILDIZ: senin ne kadar dönek olduğunu biliyoruz her maç ta kavga eksik olurdu aman gitme sporun içine birazdaha et. sen futbol oynarkende böyleydin heryerde her maçta gavga seni adam yerine koyup görev veren de senden aşağı değil zaten
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METİN: bak giderim ha tutun lan beni gitmiyim lan sen ne tırt bi adammışsın
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SERKAN: dönek hasan saş adam olmadı burdan belli
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KARAKİRAZ67: Yalandan istifa et sonra geri dön bu kadar dönek olma kardeş....
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ADAM: dengesiz bu başka yerde iş yok ona onun için şow yaptı yerini sağlama aldı terim buna çanak tuttu danışıklı maç. . .
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