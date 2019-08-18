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Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevine devam ettiğini açıkladı.

18.08.2019 14:33 Hasan Şaş görevine devam ettiğini açıkladı
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevine devam ettiğini açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yürüten Hasan Şaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Hasan Şaş, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şefkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamış gibi yoluna devam etmeni, birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın" ifadelerine yer verdi.


- İstanbul

Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

Kaynak: DHA

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