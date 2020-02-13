Haberler » Spor » Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin - Spor

Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" çıkışına "Benim muhatabım sen değilsin" yanıtını verince koridorda tansiyon yükseldi.

13.02.2020 00:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:29Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında gerginlik: Muhatabım sen değilsin

, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi. Müsabakanın devre arasında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut arasında tansiyon yükseldi.

"HER ŞEYE İTİRAZ EDİYORSUNUZ"

Alanyaspor'un vakit geçirdiğini ve oyunu sürekli durduğunu ifade eden Hasan Şaş'ın Erol Bulut'a "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" diye çıkıştığı öğrenildi. Erol Bulut'un ise Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" demesi üzerine koridorda tansiyonun yükseldiği ancak araya giren kulüp yetkililerinin durumu sakinleştirdiği ifade edildi.

(Futbol Arena)


Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

HABER YORUMLARI (2)
ULTRA KEDİCİK:AFERİN EROL HOCAYA EN GÜZEL CEVABI VERMİŞ ÇİRKEFE MUHATABIN DEĞİLSİN DİYEREK
Yayından Kaldır
16 1
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Bir insan bukadar gicik olurmu? Nedense bastakinden malzemecisine kadar Galatasaray''lilarin tamami gicik suratli.
Yayından Kaldır
17 6
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 01:19:22