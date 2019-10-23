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Hasan Şaş'ın sandalye isyanı: Zaten alıştık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e yenildiği maçta Hasan Şaş'ın sandalye isyanı gözlerden kaçmadı.

23.10.2019 09:29

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in üç tane yardımcısı bulunuyor. Ancak bu yardımcılarından bir tanesi kulübede yer alamıyor. Paris Saint Germain maçını da yedek kulübesinin yanında sandalyede oturarak takip eden Şaş, Real Madrid maçını da aynı şekilde takip etti.

"ZATEN ALIŞTIK"

Hürriyet'in haberine göre; Maç başlarken Şükrü Hanedar, Hasan Şaş'ın yanına gelerek "Kulübede yer yok"dedi. Bunun üzerine Hasan Şaş, 'Zaten alıştık' diyerek esprili bir cevap verdi.

BELHANDA'YI SAKİNLEŞTİRDİ

Real Madrid maçını büyük bir heyecanla izleyen Hasan Şaş, Belhanda ile tribünler arasında yaşanan gerginlik sırasında da ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Şaş, Faslı yıldızı kulübeye getiren isimlerin başında geldi.

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Hasan Şaş'ın sandalye isyanı: Zaten alıştık

Paris Saint Germain, Fatih Terim, Real Madrid, Hasan Şaş, Spor

YORUMLAR (8)
MUSTAFA:sandalyeyi ters çevirip oturtun
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ULTRA KEDİCİK:HA HA HA HA HA BETER OL
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ERDO:Ters çevir haso ozaman
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ULTRAKEDİ:orası bile fazla sana çakma kabadayı asistanı.
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MENZİLCİ SOFİ MÜSLÜMAN:adam gibi adam hasan şaş
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TAKMASAKALLİ:sufli corbaci sahtekar seyefendi
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:():kapı yakındır hasoooooooooo
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