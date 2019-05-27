27.05.2019 18:00
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Hasan Şaş PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki hakaret ve saldırısı sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, "hakaret ve saldırı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

ŞÜKRÜ HANEDAR

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HASAN ŞAŞ

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Hasan Şaş PFDK'ya Sevk Edildi Başakşehir, Galatasaray, Hasan Şaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
...: BU VE BUNU GİBİ İNSANLAR YÜZÜNDEN TÜRK FUTBOLU HİÇBİR ZAMAN İLERLEMEYECEK
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BURAK BEY: bu adamın Türk futbolundan ihraç edilmesi lazım.
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ADINIZI YAZIN: yav bu adamı stadyum a gırısını yasaklayın kurtulun
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FIRTINA 61: Volkan, Emre, Hasan Şaş v. s. tipteki oyuncular futbolu bıraksa da kurtulsak diyorduk ama bu çirkeflerden kurtulmak ne mümkün! Geç bile kalındı, mümkünse bu tip oyuncuları uzaya gönderin, orada futbolla ilgilensinler. Sıkıldık bu çirkeflerden. . .
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METİN: bence yurtdışına sürün ukalayı bıktık artık bu şahsın yan sanayii artistliklerinden kendini bi şey zannediyor
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