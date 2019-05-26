26.05.2019 12:46
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Hasan Şaş, Şampiyonluk Kutlamasında Yürekleri Ağza Getirdi

Galatasaray'da 22. şampiyonluk kutlamasında kupayı elinden kaçıran yardımcı antrenör Hasan Şaş yürekleri ağza getirdi. Kupanın son anda kurtulduğunu gören Muslera'nın tepkisi geceye damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda taraftarının önünde kupasını kaldırdı. Büyük bir görsel şölenin yaşandığı statta kupa töreni için tek tek sahneye çıkan futbolcular önce madalyalarını ardından da kupayı aldı.

HASAN ŞAŞ BÜYÜK ŞOK YAŞATTI

Kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde yükselen kupa daha sonra bütün takımı dolaştı. Platformun üzerinde büyük sevinç yaşayan futbolculara yardımcı antrenör Hasan Şaş büyük bir şok yaşattı. Şampiyonluk kupasını eline alarak havaya kaldıran Hasan Şaş, kupanın ağırlığı nedeniyle dengeyi sağlayamadı ve kupayı elinden kaçırdı. Ani bir refleksle hamle yapan Şaş kupayı yere düşmekten son anda kurtardı.

MUSLERA'NIN TEPKİSİ OLAY OLDU

O sırada Hasan Şaş'ın arkasında olan ve Galatasarayla 5. şampiyonluğunu yaşayan Uruguaylı kaleci Muslera'nın verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı. Kupanın yere düşmekten son anda kurtulduğunu gören Muslera'nın tepkisi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anı oldu.

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YORUMLAR (24)
PARATOR: Kupa bile istemiyo bunları isyanlarda düştü düşecek.d.d.d
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1 9
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KARTAL: Şampıyon kupa fassa fiso.. Arkadaşlar GS ne ilk defa nede son defa şampiyon oldu! Benim üzüldüğüm Terim Albayrak ve Şaş üçlüsü takımı herkese düşman etti
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9 11
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ES: Bu mallar uefa kupasınıda kırmışlardı.
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19 7
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KENAN: HARAM KUPA TFF MHK TESCİLLİ
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21 22
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