Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"ALLAHIN ADALETİYLE EZİLECEKSİNİZ"

Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklamasından önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adaletiyle ezileceksiniz" notunu düştü.

DENİZLİSPOR TARAFTARINDAN GELEN MESAJ

Şaş, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve Denizlispor maçında taraftarlarla yaşanan tartışma sonrası Denizlispor taraftarının kendisine gönderdiği mesajı yayınladı.