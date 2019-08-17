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Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'daki Yardımcı Antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş'ın, istifa kararını açıklamadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

17.08.2019 22:07
Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"ALLAHIN ADALETİYLE EZİLECEKSİNİZ"

Hasan Şaş'ın istifa kararını açıklamasından önce yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allahın adaletiyle ezileceksiniz" notunu düştü.

DENİZLİSPOR TARAFTARINDAN GELEN MESAJ

Şaş, daha sonra bir paylaşım daha yaptı ve Denizlispor maçında taraftarlarla yaşanan tartışma sonrası Denizlispor taraftarının kendisine gönderdiği mesajı yayınladı.

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Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım

Denizlispor, Instagram, Hasan Şaş, Spor

YORUMLAR (8)
CİMBOMLU: Hasan Şaş Adana Demirspor yada Adanasporu çalıştırmalı
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ADALET: Hasan Şaş''a çok büyük haksızlık yapılıyor. Beşiktaşlıyım ama haksızlık karşısında sessiz kalamam. Bir adamı beğenirsiniz yada beğenmezsiniz ama adamı küfür ve tahriklerle zıvanadan çıkarın sonra bakın ne yapıyor deyin. Ayıp ya.
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MEMLEKETİM: Darasi Cakma imparatorun basina. Sizin gibi spor düsmanlari tarihden silinmeli.
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MEMLEKETİM: Adini sen koy. Spor ahlaki olmayan bir ülkede isterse heryil sampiyon olsun sözde büyük kulüpler. Hicbir kulüp taraftari deyilim. Benim amacim türk sporunun Ulu Önder Atatürk, ün de dedigi gibi temiz olmasini arzulamak. At gözlügünü birakin insan gibi degerlendirin. Türk sporunun icine ettiler. Senin cakma imparatorun icin Italya''da kitap yazdilar futboldan anlamiyor diye. Romenlerin sayesinde alinan Uefa kupasini örnek göstermeyin. Ona kaldiysa en büyük anterönör lucesku tek macla Reali yendi.
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DİYARİ: Helal
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KAVECCİ: Kardesim herseferinde olaya karisiyorsun.. bi kere neyse anlarim, ama herzaman.. bencede istifa etmen yada edilmen dogru bir karar.
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