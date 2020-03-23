Hasan Şaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
23.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:50
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testininin pozitif çıkmasından sonra kendisinin sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine Hasan Şaş, sosyal medyasından kısa bir açıklama yaparak, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testininin pozitif çıkmasından sonra kendisinin sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine Hasan Şaş, sosyal medyasından kısa bir açıklama yaparak, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Hasan Şaş, Futbol, Spor