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Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.

23.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:00
Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı
Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Levent Şahin, Ümit Davala, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor

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