Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı - Haberler

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı

Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.

23.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:10
Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı
Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Levent Şahin, Ümit Davala, Galatasaray, Hasan Şaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı - Haber Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. - Haber Fransa Başbakanı Philippe: "Ülke genelinde tamamen sokağa çıkma yasağı getirmek istemiyoruz" - Haber Myanmar'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü - Haber Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber
Loading