Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif
Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
23.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:44
Galatasaray 'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Ümit Davala, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor