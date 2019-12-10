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Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum

özel açıklamalarda bulundu.

10.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:09Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum
özel açıklamalarda bulundu.

Maçların iyi gittiğini belirten Sayyıdan, "İlk gün Japonyayı yendik, ikinci gün 'ya yenildik. Bugün 'yı yendik. Rusya galibiyeti bizi çok mutlu etti. Rusya'ya karşı galibiyetimiz yoktu. 4-1'lik skorla yenmemiz ayrıca mutlu etti. Futsal turnuvalarında uluslararası alanda madalyamız yok. Hedefimiz 'de yapılan turnuvada madalya almak. 1 olur, 2 olur, 3 olur ama madalya hedefliyoruz. İyi bir takımımız var. Teknik heyetimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu olarak uluslararası alanda her branşta ilkleri yapan bir federasyon olarak, futsalda da ilkleri yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"TURNUVAYA KATILAN TAKIMLARDAN GELEN TEPKİLER OLUMLU"

Hasan Sayyıdan, organizasyona 7 ülkenin katıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "Organizasyona 7 ülke katılıyor. Futsal için iyi bir rakam. Çünkü futsal, dünya görme engelliler tarihinde çok yaygın olmayan bir spor. Ona rağmen 7 ülkenin katılması ve adının da dünya şampiyonası olması çok önemli. Güzel bir organizasyon geçiyor. Diğer ülkeler aldığım duyumlarda, gerek barınma, gerek salon, gerek ulaşım olarak olumlu değerlendirmeler alıyoruz. Hatta kendilerinin ülke delegasyonları teşekkür ettiler. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Spor turizmi açısından bu tür organizasyonların ülke ekonomisine katkı vereceğini düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hasan Sayyıdan'ın açıklamaları



Ukrayna, Türkiye, Rusya, Spor

Kaynak: DHA

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