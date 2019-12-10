Haberler » Spor » Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum - Spor

Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum

özel açıklamalarda bulundu.

10.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:20Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum
özel açıklamalarda bulundu.

Maçların iyi gittiğini belirten Sayyıdan, "İlk gün Japonyayı yendik, ikinci gün 'ya yenildik. Bugün 'yı yendik. Rusya galibiyeti bizi çok mutlu etti. Rusya'ya karşı galibiyetimiz yoktu. 4-1'lik skorla yenmemiz ayrıca mutlu etti. Futsal turnuvalarında uluslararası alanda madalyamız yok. Hedefimiz 'de yapılan turnuvada madalya almak. 1 olur, 2 olur, 3 olur ama madalya hedefliyoruz. İyi bir takımımız var. Teknik heyetimize, futbolcularımıza güveniyoruz. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu olarak uluslararası alanda her branşta ilkleri yapan bir federasyon olarak, futsalda da ilkleri yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"TURNUVAYA KATILAN TAKIMLARDAN GELEN TEPKİLER OLUMLU"

Hasan Sayyıdan, organizasyona 7 ülkenin katıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "Organizasyona 7 ülke katılıyor. Futsal için iyi bir rakam. Çünkü futsal, dünya görme engelliler tarihinde çok yaygın olmayan bir spor. Ona rağmen 7 ülkenin katılması ve adının da dünya şampiyonası olması çok önemli. Güzel bir organizasyon geçiyor. Diğer ülkeler aldığım duyumlarda, gerek barınma, gerek salon, gerek ulaşım olarak olumlu değerlendirmeler alıyoruz. Hatta kendilerinin ülke delegasyonları teşekkür ettiler. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Spor turizmi açısından bu tür organizasyonların ülke ekonomisine katkı vereceğini düşünüyoruz."



Ukrayna, Türkiye, Rusya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:14 Gustavo Henrique'nin En İyi Anları - Spor
18:14 Santos, Copa Libertadores'e Hazır! - Spor
18:14 Lautaro Martínez'in Barcelona'ya Attığı Tarihi Gol - Spor
18:14 Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Attığı Goller - Spor
18:14 Derby Country'nin Manchester United'ı 3-2 Yendiği Unutulmaz Maç - Spor
17:37 Konyaspor taraftarına hareket yapan Sumudica PFDK'ya sevk edildi - Spor
17:12 Jose Sosa, PFDK'ya sevk edildi - Spor
16:54 İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor - Spor
16:38 Jose Mourinho, milli oyuncu Zeki Çelik'e kancayı taktı - Spor
16:28 Bu sene Twitter'da en çok konuşulan takım Galatasaray! - Spor
10.12.2019 18:42:44