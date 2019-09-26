Haber Adı:Haberin tam metni: "Hasan Tahsin'in cesareti büyük bir direnişe dönüşmüştür"

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Türkiye Tanıtım Araştırma ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından gerçekleştirilen "İşgalden Kurtuluşa İzmir" paneline ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptğı panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Nurettin Demir yaptı. Prof. Dr. Kemal Arı, Dr. Derya Genç Acar, CHP Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise panele konuşmacı olarak katıldı.

Hasan Tahsin'in cesareti büyük bir direnişe dönüşmüştür

Açılış konuşmasına "Dönemin emperyalist devletleri Anadolu'yu paylaşmak ve özgürlüğümüzü vesayet altına almak istemişlerdi.15 Mayıs 1919 İzmir'in işgaliyle birlikte ilk kurşun atarak şehit olan Hasan Tahsin'in cesareti ve kararlılığı, Anadolu'nun her tarafında kısa bir süre içerisinde büyük bir direnişe dönüşmüştür" diyerek başlayan Başkan Soyer, "İzmir Anadolu'nun işgalden kurtuluşuna, kurtuluştan yeniden kuruluşuna giden sürecin hep kalbinde yer almıştır. İzmir'in bu pozisyonu asla tesadüf değildir. Çünkü İzmir tarihsel kökleri itibariyle farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği ve bu sayede dem okrasi kavramını doğuran coğrafyadır. Demokrasinin özünde özgür yaşama iradesi vardır. İzmir köklerinden beslendiği bu özünü hala koruyor" diye konuştu.

Panel öncesi Balçova Halk Dansları Topluluğu tarafından Çakırcalı Mehmet Efe'nin Kurtuluşu mizanseni gerçekleştirilirken, Serap Yenici ise Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.