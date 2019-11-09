Hasan Türkmen'in Adı Ömür Boyu Yaşayacak

Kemalpaşa Ulucak Çarşı Camii arkasında yapımına başlanan Kuran Kursunun temel atma törenine Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'da katıldı. Temel atma töreni öncesi çarşı camiinde Merhum Hasan Türkmen için hatmi şerif ve mevlit okutuldu.

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oğlu Hasan Türkmen'in adını yaşatacak olan Kuran Kursunun çocuklarımız için bir ilim ve irfan yuvası olacağını söyledi. Türkmen ayrıca, temel atma törenine katılan eş dost ve akrabalarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'da, "genç yaşta hayatını kaybeden Hasan Türkmen'e Allahtan rahmet diliyorum. Bu kuran kursu ile Hasan Türkmen adı ömür boyu yaşayacak. Hayırlı olsun diliyorum" dedi.

Kurban kesimi ve duaların ardından, Kuran Kursunun temeli Mehmet Türkmen ve Rıdvan Karakayalı tarafından atıldı.