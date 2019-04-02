Hasan Yar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU İNEBOLU belediye başkan adayı olan Hasan Yar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU İNEBOLU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hasan Yar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU İNEBOLU adayı Hasan Yar kimdir? BTP KASTAMONU İNEBOLU adayı Hasan Yar yüzde kaç oy aldı?

Hasan Yar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU İNEBOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Yar İNEBOLU ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. İNEBOLU ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Hasan Yar adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU İNEBOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.