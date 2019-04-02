Hasan Yeşil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA KAHRAMANKAZAN belediye başkan adayı olan Hasan Yeşil isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA KAHRAMANKAZAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hasan Yeşil isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA KAHRAMANKAZAN adayı Hasan Yeşil kimdir? Bağımsız ANKARA KAHRAMANKAZAN adayı Hasan Yeşil yüzde kaç oy aldı?

Hasan Yeşil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA KAHRAMANKAZAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasan Yeşil KAHRAMANKAZAN ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. KAHRAMANKAZAN ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Hasan Yeşil adlı Bağımsız adayı toplamda 109 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA KAHRAMANKAZAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.