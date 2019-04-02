Hasancan Kopoycu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR HAVRAN belediye başkan adayı olan Hasancan Kopoycu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR HAVRAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hasancan Kopoycu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR HAVRAN adayı Hasancan Kopoycu kimdir? BTP BALIKESİR HAVRAN adayı Hasancan Kopoycu yüzde kaç oy aldı?

Hasancan Kopoycu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR HAVRAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Hasancan Kopoycu HAVRAN ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. HAVRAN ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Hasancan Kopoycu adlı BTP adayı toplamda 50 adet oy sayısına ulaştı.

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