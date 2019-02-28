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Batman Valisi Hulusi Şahin, "Hasankeyf bölgenin parlayan yıldızı olacak." dedi.Vali Şahin, Hasankeyf kazıevinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ailelerin 15 Mayıs itibarıyla yeni yerleşim yerindeki evlerine taşınmaya başlayacağını belirtti.Taşınma sürecinde vatandaşa destek olacaklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:"Şehrimizi çok iyi bir şekilde tanıtacağız. Kaybettiklerimizden çok kazandıklarımız var. Tarihi eserlerin yer aldığı Kültür Park'ta turizm anlamında pazarlanabilir değerler var. Tarihi dokuyu kullanarak şehrimizi tanıtacağız. Şehrimiz bölgenin parlayan yıldızı olacak."AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasankeyf'teki projelere büyük önem verdiğini ifade ederek, tüm kurumların ilçe halkını mutlu etmek için çaba göstereceğini söyledi.