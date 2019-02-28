Hasankeyf Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

Kaynak: AA

Hasankeyf Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.Batman İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 milyon liraya mal olan hastanenin hizmete başladığı belirtilerek, şöyle denildi:"Hastane bünyesinde 5 poliklinik ile hizmet vermeye başlayan ve kapalı 5 bin 896 metrekare büyüklüğüne sahip hastane 25 yatak kapasiteli. Hastanede 3 uzman, 3 pratisyen hekim, 20 sağlık personeli, 15 destek personeli olmak üzere 41 personel ile hizmet verilmektedir. E1 rolündeki hastanemiz bugün itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. İlçede yaşayan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini eksiksiz bir şekilde artık alacak."