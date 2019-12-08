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Hasankeyf son haliyle İstanbul'da tanıtıldı

Ilısu Barajı HES Projesi kapsamında, yeni yerleşim alanına taşınan Batman'ın Hasankeyf ilçesi son haliyle İstanbul'da tanıtıldı.

08.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:30
Barajı HES Projesi kapsamında, yeni yerleşim alanına taşınan 'ın ilçesi son haliyle 'da tanıtıldı.
Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç ve Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Batman Valiliği koordinasyonunda Yenikapı'da bu yıl ilki düzenlenen "Batman Tanıtım Günleri"nde açılan stantta ilçe hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Kaymakam Koç, burada yaptığı konuşmada, Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla kısa süre sonra ilçenin eski yerleşim yerinin su altında kalacağını anımsattı.
Eski yerleşkedeki tarihi eserlerin taşınma sürecinin sürdüğünü, birkaç gün içerisinde El-Rızk Camisi'nin kalan parçalarının da taşınacağını aktaran Koç, "Batman Tanıtım Günleri'nde Hasankeyf'in öne çıkan özelliklerini ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Özellikle Zeynelbey Türbesi, El-Rızk Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı'nın tarihi ile taşınma sürecini aktarıyoruz. Suların yükselmesiyle ilçede yeni bir turizm ve kültürel hareketlilik başlıyor. Bütün ziyaretçileri ilçeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Önemli eserler taşındı
Hasankeyf Belediye Başkanı Kusen de tanıtım günlerinde ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini anlattıklarını dile getirerek, "Bazı tarihi yerler maalesef su altında kalıyor fakat çok önemli eserlerimizin büyük kısmını yeni Hasankeyf'e taşıdık. İlçenin yeni yerine tarihi ve kültürel değerlerimizle taşınması, bölgenin en büyük müzesinin kurulmuş olması sayesinde ilçemiz GAP bölgesindeki turizm destinasyonun en zengin bölümü haline gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.
Hasankeyf son haliyle İstanbul'da tanıtıldı

Hasankeyf, İstanbul, Batman, Ilısu, Güncel

Kaynak: AA


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