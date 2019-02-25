Hasankeyf'te At ve Katır Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde at ve katır ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Hasankeyf yeni yerleşim yerleşim yeri yakınlarında arazide at ve katırı yaralı halde gören vatandaşlar durumu Hasankeyf Belediyesine iletti.Olay yerine gelen ekipler yaptığı ilk incelemede hayvanların silahla ateş edilmesi sonucu yaralandığını tespit etti.Hasankeyf Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Türk, hayvanların tedavisi için Dicle, Yüzüncü Yıl ve Harran üniversitelerindeki hayvan hastaneleri ile temasa geçtiklerini belirterek, "Üniversitelerden birine hayvanların intikallerini sağlayacağız. Tedavileri için gerekeni en kısa sürede yerine getireceğiz." dedi. Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz de, hayvanlara silahla ateş edilmesine tepki göstererek, "Bu hayvanları bu hale getirmek vahşettir." diye konuştu.