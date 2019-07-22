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Yangın sonrası Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'den açıklama: Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın sonrasında açıklamada bulunan Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yangına ekiplerin müdahale ettiğini ve tarihi eserlerde hasarın olmadığı söyledi.

22.07.2019 10:39

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te akşam 18.00 sıralarında meydana gelen yangın korkuttu. Kuru otların tutuşmasıyla tarihi kalede yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkili olduğu saatlerde yangın bir anda büyüdü.

"TARİHİ ESERLERDE HASAR YOK"

Yangında tarihi eserlerin hasar görmediğini belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Akşam saatlerinde kuruyan otların alev almasıyla yangın meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle kuruyan otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü. Bir de canlıların yok olmasına üzüldük. Havadan yangına müdahale edilebilirdi ama geç kalınmıştı. Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil" dedi.

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Kaynak: DHA
Hasankeyf, 3. Sayfa, Güncel

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