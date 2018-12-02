Hasankeyf'te Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

BATMAN'ın Hasankeyf
ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyere çarptıktan sonra takla atan hafif ticare araçtaki Berat Güneş (18) öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Suçeken köyü yakınlarında meydana geldi. Hasankeyf yönüne giden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 63 F 1193 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslara taşınan yaralılar, Batman
Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Berat Güneş, doktorlarn çabasına karşın kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca toprağa verilirken, tedavisi süren 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Batman
Batman,Hasankeyf
02 Aralık 2018 Pazar 14:20