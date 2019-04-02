Hasankeyf'te Yeni Konutlar Kurayla Teslim Edildi

Kaynak: DHA

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı nedeniyle evleri sular altında kalan aileler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan yeni konutlar, düzenlenen kura töreniyle hak sahiplerine teslim edildi.Ilısu Barajı projesi kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesinde evleri sular altında kalan aileler için TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi. Eski yerleşim yeri yakınlarında yapımı tamamlanan 698 konutun hak sahiplerine teslimi için kura çekim töreni düzenlendi. Hasankeyf Spor Salonu'ndaki kura törenine Vali Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve çok sayıda aile katıldı.Törende kura çeken Vali Hulusi Şahin, hak sahiplerinin 15 Mayıs'tan itibaren yeni evlerine taşınacaklarını söyledi. Vali Şahin, Hasankeyf için yeni bir dönemin başlandığını ifade ederek, "Ilısu Barajı dünyanın en büyük projelerinden biridir. Hasankeyf'te dünyanın en büyük şehir nakillerinden, tarihi eser nakillerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük proje çok büyük emeklerle büyük maliyetlerle buraya geldi. Hasankeyfliler yıllardır çilesini çektiler, çekmeye devam ediyorlar. Bundan böyle bu güzel ve büyük projenin faydasını görmeye başlayacaksınız. Yeni evlerinize 15 Mayıs'tan sonra yavaş yavaş taşınacaksınız. Eksiklikler tamamlanacak, yeni bir şehre sahip olacağız" dedi.Kısa sürede yeni bir Hasankeyf oluşacağını anlatan Vali Şahin, "Öyle bir Hasankeyf olacak ki şehriyle ve tarihi alanlarıyla dantel gibi işlenmiş, nakış gibi oyalanmış, planlanmış ve o tarihi eserlerin sunumuyla gerçekten büyük miktarda turist çeken dünyanın ilgi odağı olan bir Hasankeyf'e gidiyoruz. Bu Hasankeyf hepimizin yüz akı olacak" diye konuştu.Kura çekiminin ardından hak sahipleri yeni evlerini gezip, inceledi. - Batman