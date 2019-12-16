Haberler » Güncel » Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2) - Haber

Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)

TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜBatman'ın Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı.

16.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:19Hasankeyf'teki son eser Er-Rızk Camisi taşınıyor (2)

TAŞINMASI 4 SAAT SÜRDÜ

'ın ilçesindeki 610 yıllık Er-Rızk Camisi'nin 1700 tonluk gövdesi, kurulan özel platformla 4 saat sürenle yolculukla saat 12.15 sıralarında yeni yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a ulaştırıldı. Güvenlik önlemleri ve mühendislerin titiz çalışmasıyla taşınan tarihi caminin gövdesi, yapılacak çalışmayla platformdan indirilerek yeni yerinde aslına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Çalışmaya katılan mühendis ve çalışanlar, tarihi caminin başırılı şekilde taşınmasının ardından birbirlerini kutladı.?



Hasankeyf, Batman, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30 Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale - Haber
16:30 Konya 'dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı: 1 polis yaralı - Haber
16:30 KUTSO Aralık ayı toplantısı - Haber
16:30 Kahramanmaraş'ta polis memurunun otomobiline "yorgun mermi" isabet etti - Haber
16:25 TEKAD'ten ilkokula Tutum Yatırım ve Yerli Malları Haftası ziyareti - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:31:57