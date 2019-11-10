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Hasankeyf Uygulama Oteli açıldı

Hasankeyf Uygulama Oteli hizmete açıldı.

10.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:20Hasankeyf Uygulama Oteli açıldı
Uygulama Oteli hizmete açıldı.
Valisi Hulusi Şahin, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) desteğiyle tamamlanan Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli'nin açılışında yaptığı konuşmada, uygulama otelinin 98 yatak kapasiteli olduğunu söyledi.
Yeni Hasankeyf yerleşim birimindeki çalışmaları dünyanın yakından takip ettiğini işaret eden Şahin, şöyle dedi:
"Bunun için de çok detaylı çalışıyoruz. Doğru bir hizmet sektörünü oluşturmak için üniversiteye destek şart. Burada bunu sağlayacağız. Bu sadece bir uygulama oteli değil, burada öğrencilerimiz yetişecek. Başta Hasankeyf olmak üzere bölgenin ihtiyacı olan turizm elemanları buradan yetişip bölge illerine dağılacak."
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle bu uygulama oteli yapıldı. Otel faaliyete geçti. Bu tarihi ilçemiz inşallah yeniden hayat bulup canlanacak ve eskisinden daha iyi konumda olacak. Turizm şehri olacak." dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Üniversitesi, Hasankeyf, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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