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Hasankeyf Uygulama Oteli sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık çalışanları için tahsis edildi.

15.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:16
Hasankeyf Uygulama Oteli sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Batman Üniversitesi Hasankeyf Uygulama Oteli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık çalışanları için tahsis edildi.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, salgınla mücadelede herkesime bu süreçte herkese görevler düştüğünü söyledi.

Bu süreçte en ağır yükün sağlıkçıların omuzlarında olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız ilk günden beri süreci en iyi şekilde sürdürüyorlar. Tarihi Hasankeyf ilçemizde bulunan 98 yataklı uygulama otelimizi sağlık çalışanlarına, ihtiyaç duymaları halinde dinlenmeleri için tahsis ettik. Şuanda Hasankeyf Devlet Hastanesi'nde çalışan 25 sağlık çalışanı otelimizde kalıyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Üniversitesi, Hasankeyf, Aydın, Güncel
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