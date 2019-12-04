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Hasanlı Barajı sayesinde Taşköprü sarımsağının üretimi artacak

Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü Taşköprü ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Hasanlı Barajı sayesinde 10 bin 630 dekar tarım arazisi sulanacak, sarımsak ekim alanı genişleyecek.

04.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:21Hasanlı Barajı sayesinde Taşköprü sarımsağının üretimi artacak
'nun sarımsağı ile ünlü ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Hasanlı Barajı sayesinde 10 bin 630 dekar tarım arazisi sulanacak, sarımsak ekim alanı genişleyecek.
Baraj sayesinde sarımsak üretimi yapılan alan 25 bin dekardan 30 bin dekara çıkacak.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde de kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" Projesi'nden Kastamonu da faydalanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Taşköprü ilçesindeki Hasanlı Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek barajın tamamlanması ile 10 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.
Hasanlı Barajı'nın temelden 42,50 metre yüksekliği ile 987,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın şunları kaydetti:
"Hasanlı Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 17 milyon 656 bin 430 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da Hasanlı Barajı'nda sevkiyatın yapıldığı yerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Çatal, baraj tamamlandığında suyla buluşacak 10 bin 630 dekar tarım arazisinin yaklaşık 5 bin dekarında daha sarımsak üretileceğini ifade etti.

Devlet Su İşleri, Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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