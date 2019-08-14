Hasanoba RES rüzgârdan elektrik üretimine başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'deki üçüncü rüzgar santrali projesi Hasanoba RES'in 23,8 MW'lık ilk fazını devreye aldı.



2020 yılına kadar yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 1000 MW'lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmak için yatırımlarına ara vermeden devam eden Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale'deki üçüncü rüzgar santrali projesi Hasanoba



RES'in 23,8 MW'lık ilk fazını devreye aldı.



Hasanoba RES'in ilk fazının üretime başlamasıyla Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye'nin rüzgar enerjisi en fazla olan bölgelerinden Çanakkale'de üç farklı projede işletmedeki rüzgar enerjisi portföyü 167 MW güce ulaştı. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin kurulu gücü ise 504 MW'a çıktı.



Türkiye'nin en büyük güneş ve rüzgar enerjisi kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 377 MW gücünde 13 yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji santralinin yapımına hız veren Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki yatırımlarını ardı ardına hayata geçiriyor.



Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'de rüzgar potansiyelinin en yüksek olduğu Çanakkale bölgesinde Kocalar ve Üçpınar Rüzgar Elektrik Santrali (RES) projelerinin ardından yapımına başladığı üçüncü projesi Hasanoba RES Projesi'nin 7 tribünden oluşan ilk fazında elektrik üretimi başladı.



100 bin tonluk CO2 azalımı sağlayacak



Yıllık 178,5 GWh elektrik üretecek Hasanoba RES, 100 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek.



Tamamı bittiğinde 75 milyon dolara mal olacak Hasanoba RES ile 235 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.



Projenin ikinci fazının da devreye alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale rüzgar portföyünde yer alan Kocalar, Üçpınar ve Hasanoba rüzgar santralleri ile 802 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını sadece rüzgardan karşılamış olacak.



Rüzgarda 275 MW'lık portföye ulaşacak



Hasanoba RES yatırımı ile Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan işletmedeki kurulu gücü 503,7 MW'a ulaşırken, bunun 167 MW'lık önemli kısmını rüzgar oluşturdu. Akfen'in yapımına devam edilen 34 MW'lık Hasanoba RES ikinci faz ve 74,8 MW'lık Denizli RESprojelerinin hayata geçmesiyle şirket 2019 yılı sonunda sadece rüzgarda 275 MW'lık kurulu güce ulaşacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA