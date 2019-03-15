Hasanoğlu Şirketler Grubu'nun Projeleri MIPIM'de Avrupalılardan Yoğun İlgi Gördü

İnşaat sektöründe 25 yıllık deneyimi ile pek çok başarılı projeyi hayata geçiren Hasanoğlu Şirketler Grubu, Reed Midem tarafından 12 – 15 Mart 2019 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM fuarına katıldı. Fuarda şirketin bu yıl inşasına başlanacak dört yeni projesi tanıtıldı. Fuarda BANU EVLERİ markasının devamı olacak ve Hasanoğlu Şirketler Grubu'nun kendi özel mülkünde inşa edilecek yeni projeler Avrupalı yatırımcıların beğenisini topladı. Fuar boyunca şirket yetkilileri birebir görüşmeler yaparak yatırımcıları İstanbul'a davet ettiler.

155 milyon TL'lik arsa yatırımı ile gerçekleşecek Hasanoğlu Şirketler Grubu'nun yeni projeleri toplamda 110 bin metrekare inşaat alanı ve 75 bin metrekare satılabilir alandan oluşacak. Aile odaklı olarak geliştirilecek dört yeni projenin toplam inşaat yatırım bedeli ise 255 milyon TL olacak.

MIPIM 2019'u değerlendiren Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, "Fuarda İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nın 685 metrekarelik İstanbul Çadırı'nda yer alarak projelerimizin tanıtımını yaptık. Ülkemizin ve İstanbul'umuzun tanıtımına katkı sağlayan dev çadırda yer almak gurur vericiydi. MIPIM katılımcı profiliyle 25 yıllık tecrübemizle inşa ettiğimiz projelerimizin tanıtımına büyük katkı sağladı. 100'den fazla ülkenin katıldığı fuarda BANU EVLERİ markasıyla bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve yeni projelerimizi tanıttık, dünyanın farklı bölgelerinden gelen katılımcılara projelerimizi anlatma fırsatı bulduk. Fuar boyunca yüzlerce misafir ile görüştük, çok güzel ve olumlu geri dönüşler aldık.Projelerimiz Avrupalı yatırımcılardan yoğun ilgi gördü, fuar sonrası için İstanbul'da yapılacak görüşmeler organize ettik" dedi.

Kaynak: Bültenler