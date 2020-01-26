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Hasar gören cami minaresi yıkıldı

Hasar gören cami minaresi yıkıldıMANİSA'da, geçtiğimiz gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

26.01.2020 01:20 | Son Güncelleme: 26.01.2020 01:21
Hasar gören cami minaresi yıkıldı
MANİSA'da, geçtiğimiz gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde, ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ne bir caminin minaresinin hasar gördüğü belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından cami minaresi geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.
Geçtiğimiz günlerde 'nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi merkez üssü olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. sonrasında AFAD tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında, Kırağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'ndeki bir caminin minaresinde hasar olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caminin etrafında bulunan evleri boşaltarak, geniş güvenlik önlemleri altına cami minaresinin yıkımını gerçekleştirdi.
Hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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