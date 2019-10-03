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Hasar gören minarenin yıkım çalışmaları

İstanbul'daki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören bir caminin minaresinin yıkımına başlandı.

03.10.2019 15:23
İstanbul'daki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören bir caminin minaresinin yıkımına başlandı.
Kentte meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Arnavutköy ilçesinde 191 binanın hasar gördüğü ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ilçe belediye ekipleri, yaptıkları incelemede 2'si okul, 1'i cami olmak üzere 24 yapıyı hasar gördükleri gerekçesiyle mühürledi.
Mühürlenen yapılardan İsmail Kocatürk Camisinin minaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karar üzerine, belediye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından bugün yıkımına başlandı.
Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek. Çalışmanın iki gün süreceği öğrenildi.
İsmail Kocatürk Camisinin minaresi, Arnavutköy Belediyesi ekiplerince yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
Depremin ardından Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin de minaresi yıkılmıştı.
Hasar gören minarenin yıkım çalışmaları

Arnavutköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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