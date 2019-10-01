Hasar gören okulların öğrencileri yeni okullarında derse başladı

İSTANBUL'da 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin pek çok iş yeri, bina ve okul hasar gördü. İstanbul Valiliği tarafından belirlenen ağır ve hafif hasarlı okullardaki öğrenciler, eğitimlerine devam edecekleri yeni okullarında bugün ders başı yaptı.Yaşanan depremin ardından hasar gören okullarda İstanbul Valiliği'nin kararıyla eğitime ara verildi. Gaziosmanpaşa 'da bulunan 51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi de ağır hasarlı olarak tespit edilen okullar arasında yer aldı. Okulun öğrencileri Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda misafir öğrenci olarak eğitimine devam edecek.





"LARDAN DAHA KÖTÜSÜ VAR"

Velielerden Şerife Deniz çocuğunun 9'ncu sınıf öğrencisi olduğunu, liseye yeni başladığını belirterek "Çocuklarımız çok sıkıntılı bir şekilde buraya geldi. İnşallah eğitimlerini engellemez. Umut ediyorum ki daha iyi olacak. Çünkü gerçekten okulun durumu çok kötü. İnternette bazı fotoğraflar vardı onları gördüm gerçekten hasarlı. Müdür beyle görüştüğümüz zaman "O fotoğraflar sadece sizin gördükleriniz, daha kötüsü de var" dedi. Depremi bizim çocuklar daha kötü hissetti" diye konuştu.

Veli Arzu Çınar ise, depremin ardından öğrencilerin Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda eğitimlerine bir buçuk yıl süreyle devam edeceğini Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nin de yıkılacağını belirtti.





İKİLİ EĞİTİME GEÇİLDİ

Hasar gören başka bir okul ise Gaziosmanpaşa'da bulunan 100. Yıl Ortaokulu oldu. Taşımalı olarak eğitimlerine Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda devam edecek olan ortaokul öğrencileri için ikili eğitime geçildi. Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda okuyan ilkokul öğrencisi velisi Aslı Özer de, "Derslere 9'da başlıyorlardı, 14.30'da çıkıyorlardı. Şimdi 8'de başlayacak, 12: 50'de çıkacaklar. Ne olacak bilmiyoruz, hakkımızda hayırlısı diyecek bir şey yok" ifadelerinde bulundu.

- İstanbul