Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü

24 Ocak Elazığ Sivrice depreminde hasar gören ve boşaltılan 6 katlı bina bugün meydana gelen 4.2'lik depremde çöktü. 6.8'lik deprem sonra binanın boşaltılması ise faciayı önledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİR ÖNCEKİ DEPREMDE HASAR GÖREN BİNA ÇÖKTÜ

Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü. Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü.