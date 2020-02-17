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Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü

Geçtiğimiz 24 Ocak'ta 6.8'lik depremle sallanan Elazığ'da bugün 14.42'de merkez üssü yine Sivrice olan 4.2'lik bir deprem meydana geldi. Bir önceki depremde hasar gören Elazığ Merkez'e bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina bu depremde daha fazla dayanamadı. Binanın boş olması olası bir facianın önüne geçti.

17.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:49

24 Ocak depreminde hasar gören ve boşaltılan 6 katlı bina bugün meydana gelen 4.2'lik depremde çöktü. 6.8'lik deprem sonra binanın boşaltılması ise faciayı önledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİR ÖNCEKİ DEPREMDE HASAR GÖREN BİNA ÇÖKTÜ

Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü. Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Son dakika: ElazığSon dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde hasarlı bina çöktü

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA


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