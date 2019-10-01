Hasarlı okullardan yeni okullara geçiş yoğunluğu

SİLİVRİ açıklarındaki depremin ardından hasar gören okullardan başka okullara geçişler başladı. Sabahçı ve öğlenci öğrencilerin giriş çıkışları sırasında yaşanan yoğunluğa tepki gösteren veliler, çocuklarını servis aracına vermek zorunda kaldıklarını da belirterek, yetkililerden yardım istediler. Bu arada okul önlerine gelen servisçiler, velilere kart dağıtarak, kayıt yapmaya çalıştı.

Valilik tarafından açıklanan 29 okulun öğrencilerinin misafir öğrenci olarak eğitime devam edeceği okullarda ders başı yapıldı. Sultangazi'de bulunan İstiklal Ortaokulu öğrencileri Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu ve Ortaokuluna geçti. Kapasite yetersizliğinden dolayı okulda ikili öğretime geçildi. Sabahçı öğrencilerin çıkışı, öğlenci öğrencilerin girişi sırasında ise izdiham yaşandı. Okulun ilk gününde servisçiler okul önünde velilere kart dağıtarak, kayıt yapmaya çalıştı.

Veliler servislerin yanı sıra okulda yaşanan kalabalığa tepki gösterdi. Çocuğu İstiklal Ortaokulu'nda okuyan Veli Sibel Ergin, "Üçüncü sınıf çocuklarına servis vermeleri lazım. Hadi ortaokullar bir nebze daha büyük, ama aralarında giriş çıkış saati farkı var. 1 hafta, 10 gün sonra yağmur, kar var. Bu çocuklara da yazık bize de yazık. Veliler olarak. Servis olmak zorunda. Evde hastası olup gelemeyeni olacak. Benim çocuğum üçüncü sınıfa gidiyor. Çocuğumla yürüyerek geldim. Bir çocuğum da ortaokula gidiyor. Ama aralarında çıkış farkı var. Çocuğum ana caddeden geçmek zorunda, nasıl emanet edeceğim? Servis olmalı" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM ÖĞLENCİ OLDU BEN ÇALIŞIYORUM"

Veli Gülden Kar ise çalıştığı için öğlenci olan çocuğunu bırakamayacağını ve mağdur olduğunu belirterek "Okul daha önce evimin önündeydi. Çocuğum evden çıkıp okula giriyordu. Ben çalışan bir anneyim öğlenci yaptılar çocuğumu. İşimi bırakamam ki ben. Çocuğumu nasıl göndereceğim bilmiyorum. Çok mağduruz. Devlet büyüklerimizin bir şey yapmasını rica ediyoruz" dedi.

EKREM İMAMOĞLU SÖZÜNÜ YERİNE GETİRSİN

Bir başka veli ise, "Ekrem İmamoğlu seçim öncesi servis sözü vermişti çocuklara. İşte biz bugün mağduruz, servisin tam zamanı sözünü yerine getirsin. Bugün dolmuşla geldik ama o dolmuş çok sık geçen bir dolmuş değil. Günlük bir kilometre yürümek zorundayım veya servise vermek zorundayız. Üç çocuğumuz var, biz hangi birini verelim servise. Servis ücretleri 170 lira. Üç tane çocuğun hangi birini servise vereyim ya da ihtiyaçlarını gidereyim" dedi.

Öte yandan okul önünde yaşanan kalabalık sebebiyle veliler farklı kapılara yöneldi. Bazı veliler okulun yanındaki inşaat alanında açıkta bulunan paslı demirler etrafından çocuklarını geçirerek derse yetiştirmeye çalıştı.

SERVİSÇİLER OKUL ÖNÜNDE KART DAĞITTI

Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulu önünde bekleyen ailelere ise pek çok servis firması kart dağıttı. Çalıştığı için çocuğunu servise yazdırmak zorunda kalan velilerden Fidan Berşe "Önce okuldan okula 150 lira, dediler kabul etmedim. Ben çalışıyorum çocuğum tek başına evde. Getirip götüren olmadığı için servise vermek zorundayım. Mecburen evden eve servisi kabul etmek zorunda kaldım. 200 TL'ye çocuğumu kayıt ettirdim. Dün okulun önünde eylem yaptık ancak Milli Eğitim hiçbir şekilde ücretsiz servis verilmeyeceğini söyledi. ya okula göndermeyeceğim ya da mecburen servise vereceğim" diye konuştu.

Kart dağıtılan başka bir aile ise ücretli servisi kabul etmediğini belirterek, "Servis şuradan şuraya 200 TL istiyor. Kart verdiler ama kabul etmiyoruz, gücümüz yok. İki çocuğumuz var 400 lira dediler. Mağduruz, yardım istiyoruz" dedi.

Okul önünde bekleyen servislerin şoförleri ise firma sahiplerinin taşınan İstiklal Ortaokulu için görüşmeye geldiğini ve okul yönetimiyle görüştüklerini söyledi.

- İstanbul