Hasat sezonunun ilk ürünleri ticaret borsasına getirildi

Bandırma
Ticaret Borsasına yılın ilk hasat ürünleri getirilerek satışı yapıldı.
Yeni hasat sezonunun ilk arpa mahsulünü Doğruca Mahallesi'nden çiftçi Orhan Sezer
getirdi.
Yılın ilk arpasının 50 kilogramlık bölümü, sembolik olarak kilogramı 14 liradan zahireci Bülent Encin tarafından satın alındı. Mahsulün kalan 2,5 tonluk kısmı da yine Encin'e kilogramı 1,26 liradan satıldı.
Doğruca Mahallesi'nden Ender Tınmaz tarafından getirilen sezonun ilk buğdayının 50 kilogramı da yine sembolik olarak kilogramı 14 liradan satıldı. İlk buğdayı Araslar Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi ve Bandırma Ticaret Borsası Meclis Üyesi İbrahim Aras aldı. Kalan 1 tonluk kısmının satışı ise zahirecilik firması yetkilisi Haluk Sezgin'e kilogramı 1,76 liradan gerçekleştirildi.
İlk kanola mahsulünü de Doğruca Mahallesi'nden Ali İz getirdi. Bunun 50 kilogramlık bölümü sembolik satışta kilosu 14 liradan satıldı. Kanolayı da zahirecilik firma yetkilisi ve Borsa Meclis Üyesi Ahmet Toygun satın aldı. Kanolanın kalan 500 kilogramı da yine Toygun'a satıldı.
Borsa Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek
, yeni hasat sezonun ülkeye, üreticilere ve tüccarlara hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni sezonda inşallah üreticimizin de tüccarımızın da yüzü güler. 2019 yılı harmanının herkese bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Bandırma
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