Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, hasat yaparken patos makinesine düşen çiftçi Ferhat Aydın yaşamını yitirdi.

15.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:25

Denizli'de çalıştığı tarlada patos makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi.

Öğle saatlerinde Hayrettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftçi Ferhat Aydın korunga ekili arazide hasat yapmak için tarlaya gitti. Aydın, traktör römorkuna yüklediği korunga bitkisinin patoza atarak ayırmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Aydın, patos makinesinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, makineye sıkışan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDEN 1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA ÇIKARILDI

Aydın'ın cesedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Makineden çıkarılan ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (21)
BÖYLE BİR SAPSALIN PATOS ÜZERİNDE BİNDİRİRSEN: SONUC ORTADA GIYMA
Cevap Yaz 27 5
SELAHATTİN: Yorumunu tasvip etmiyorum ama üslubun komikti. Böyle elim bir haberde bile yüzümde bir tebessüm dalgası yarattı.
15 5
KADER: ecel
Cevap Yaz 0 4
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