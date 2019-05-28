28.05.2019 12:48
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Hasbek köyü çeşmeleri yenilendi

Hasbek köyü çeşmeleri yenilendi

Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyündeki mahalle çeşmeleri yenilendi.

Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyündeki mahalle çeşmeleri yenilendi.
Hasbek muhtarı Mesut Duru, AA muhabirine, köylerinde 7 çeşme bulunduğunu, bunların 5'ini yenileyerek modern görünüme kavuşturduklarını söyledi.
Köyde su sıkıntısının yaşanmadığını, evlerde içme suyu bulunduğunu anlatan Duru, "Köyümüzde çok eskiden beri kullanılan 7 çeşmemiz vardı. Köyümüzden hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile 5 çeşmeyi yeniledik. Ayrıca hayvanların sulanması için de araziye çeşme yaptık. Köyümüzde hayvancılık önemli bir yere sahip. Bu nedenle köy çeşmeleri özellikle hayvanların sulanması açısından önemli." diye konuştu. Sarıkaya, Güncel
Kaynak: AA