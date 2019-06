Hasbeyliler geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Kaynak: İHA

Kdz. Ereğli ilçesinin en fazla üniversite mezunu bulunan köylerinden Hasbeyler Köyü'nde bu yılki geleneksel iftar programına Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 'da katıldı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı iftar programında kendi alanında Türkiye şampiyonlukları yaşayan Hasbeyler Köyü gençlerine teşekkür plaketi verildi.Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nün her yıl düzenlenen geleneksel iftar programı bu yılda dolu dolu geçti. Yurt dışında ve Türkiye'nin bir çok ilinde yaşayan Hasbeyler Köyü sakinleri iftar programına akın etti. Bu yılki iftar programına Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Çaylıoğlu Karakol Komutanı Yasin Başarslan ile CHP Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Şanver Aktağ'da katıldı. Köy Muhtarı Hasan Duman ve azaları tarafından karşılanan Kaymakam Çorumluoğlu düzenlenen iftar programından oldukça keyif alırken, güzel ağırlamalarından ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yoğun kalabalık nedeniyle birçok kişi akşam ezanının okunması ile birlikte orucunu çimenlerin üzerinde açtı.Muhtar Duman yapılan çalışmaları anlattıOruçların açılmasının ardından köy sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman öncelikle iftar programı organizasyonunun gerçekleşmesinde emeği geçen her kese teşekkür etti. 31 Mart'ta göreve gelmesinin ardından azaları ve köy sakinleri ile yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Duman, köyün her iki camisinin de bakım, onarım ve temizliğini imece usulü ile yaptıklarını söyledi. Yetersiz kalan Sarpıncık'ta ki köy mezarlığının genişletilmesi için keşif çalışmasının tamamlandığını ve bayram sonrasın da belirlenen alanın tel örgü içerisine alınması için il özel idaresinden talepte bulunup takibini yapacaklarını ifade etti. Köyde harabe durumda olan köy okulu ve arsasının kullanım hakkını almak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli müracaatı yaptığını dile getiren Duman, bir toplantı yapılacağını ve bu toplantıda orasının ne amaçla kullanılacağına karar vererek gerekli çalışmayı başlatacağını söyledi."Hasbeyler Ereğli'nin en kültürlü köyü"Cennet gibi bir köyde yaşadıklarını ve özellikle derelere atılan çöplerin kirliliğe yol açtığına değinen Duman, bundan sonra köy içinden geçen büyük dere ile köy içlerinde bulunan küçük derelere çöp atılmasına müsaade etmeyeceğini ve atanlar hakkında da gerekli cezaları yazacağını ifade etti. Hasbeyler Köyü'nün Ereğli'de ki en kültürlü köylerin başında geldiğinin altını çizen Duman "Her evde bir üniversite mezunumuz var. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini bu akşam burada yaşayacağız. Eli öpülesi annelerimize diplomalarını vereceğiz" dedi.Diploma ve teşekkür plaketleri verildiProgramda geçtiğimiz yıl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okuma-yazma kurslarını başarı ile bitiren 5 kadına diplomaları Kdz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Volkan Kılıç tarafından verildi. Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman ve azalarının organizasyonu ile değişik spor branşlarında Türkiye derecesi elde eden genç sporculara teşekkür plaketi takdim edildi. Programda Briç Türkiye 3.'sü ve milli takım sporcusu Egemen Çivici, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen su sporlarında önemli dereceler elde eden Tuna Çivici, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda derece elde eden Hakan Toplu, Türkiye boks şampiyonu Öznur Özsoy, Türkiye dereceleri elde eden Enes Duman , Parovolley Türkiye Şampiyonu olan takımın oyuncularından Atilla Altay , Halk oyunları kategorisinde Zonguldak Bölge 1.'liği elde eden halk oyunları ekibinde yer alan Defne Kılıç ile Hasbeyler Köyü İmam Hatipleri Mehmet Özkan ile Mustafa Türksever'e teşekkür plaketleri verildi.Törenin ardından iftar programına katılanlara şerbet, macun, pamuk şekeri ve çay ikramında bulunuldu. Köyün İmam Hatipleri Kur'an-ı Kerim tilaveti seslendirmelerinin ardından Ramazan ayında okudukları hatim için dua yaptı. Hasbeyler Köyü sakinleri teravih namazının kılınmasının ardından da cami bahçesinde uzun süre sohbet ederek birbirleri ile hasret giderdi. - ZONGULDAK